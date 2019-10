International Business School opent donderdag in Rijswijk

Dat laatste is essentieel voor de toekomst van de school. ,,We hebben nu 500 studenten voor korte cursussen per jaar en tachtig vaste studenten. Maar we zijn bezig met een vergunningentraject bij het IND, waardoor we ook studenten van over de hele wereld kunnen binnenhalen. Als dat lukt - we verwachten zelf in maart - gaan we hard groeien. We zijn al met de gemeente in gesprek over de huisvesting van die nieuwe studenten.''