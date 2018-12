Internationale studenten kraken huizen Spoorwijk

Miljoenen

Volgens de actievoerders is er dringende behoefte aan woonruimte en is er een schrijnend tekort aan betaalbare huisvesting in Den Haag. Tegen die achtergrond vinden zij dat geen huis in de stad onnodig leeg mag staan, maar juist zo lang mogelijk bewoond moet blijven. ,,De gemeente haalt alles uit de kast om universitaire opleidingen naar Den Haag te lokken en trekt jaarlijks vele miljoenen uit voor city branding, om het onder meer voor studenten aantrekkelijk te maken zich hier te vestigen. Betaalbare woonruimte biedt zij echter niet'', aldus de studenten.