Internet smult van foto's van Den Haag in de mist

Man steekt auto Notenkoning én zichzelf in brand

11:43 De Haagse Notenkoning Martin van Bussel is er alles aan gelegen om de mannen die zaterdagnacht zijn auto in de brand staken, te vinden. Niet alleen brandde zijn bus compleet uit, zijn vrouw, die hartpatiënte is, zakte direct na het horen van het nieuws in elkaar. 'Wij voelen dit als een aanslag op ons en de familie.'