Intocht van Sint in Rijswijk ‘zo goed als zeker’

Tramdrama Lugubere enkele reis Den Haag voor Poolse migranten: ‘Pijnlijk om alleen met je dood het nieuws te halen’

24 oktober Wat verschrikkelijk als je leven eindigt in een anonieme dood op een tramspoor in Den Haag. Zoals dat van de Poolse man (39) die deze week in Ypenburg onder de tram is geduwd door een 15-jarige. Veel meer Polen blijken een lugubere enkele reis naar Den Haag te hebben geboekt. ‘Extra pijnlijk om alleen met je dood in het nieuws te komen’.