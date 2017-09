Intussen op Houtrust: 'Doodzonde dat hier niet werd gespeeld'

Echt helemaal verlaten is het complex van Scheveningen tijdens het bekerduel toch niet. Niet iedereen zit in het ADO-stadion. Vier jongetjes trappen een balletje op een van de bijvelden en zowaar zwaait ook de deur van de kantine open. ,,Kan ik iets voor u doen?"



Het is Hans Verdoold, administrateur van Scheveningen en al bijna 60 jaar lid. Hij zit in zijn eentje naar de wedstrijd op het tv-scherm achter de bar te kijken. ,,Lekker rustig, joh.''



Verdoold zegt óók Ajax-supporter te zijn. Toch is hij niet in het stadion. ,,Ik kan niet meer zo goed tegen drukte", vertelt hij. ,,De voorzitter, een fantastische man, had me wel uitgenodigd. Ik zou een vip-behandeling krijgen."



Doodzonde, vindt Verdoold, dat de bekerkraker niet op Houtrust mocht worden gespeeld. Het zou een groot voetbalfeest zijn geweest. Nu hoort Verdoold op televisie de holle klanken van een bijna leeg stadion.



Ajax op bezoek op het heilige gras van Houtrust zou een mooi eerbetoon aan het legendarische Holland Sport zijn geweest. Er viel altijd wel wat te beleven bij de Scheveningers. Tot de gedwongen fusie met ADO speelde de populaire vrijbuitersclub drie jaar achtereen in de eredivisie en ontving toen ook de topclub uit Amsterdam, mét onder anderen Cruijff.

Volledig scherm © Erwin Spek/ProShots

Fantastisch

Jan van Lith ging in die tijd altijd kijken. Hij kreeg elke verjaardag een seizoenkaart cadeau van zijn vader. ,,Ik vond het fantastisch, die wedstrijden op Houtrust."



Hij woont tegenwoordig op de Sportlaan aan de overkant van de plek waar het stadion vroeger was gevestigd. Of hij het niet jammer vindt dat er niet op Houtrust wordt gespeeld? ,,Welke wedstrijd bedoel je", vraagt hij, terwijl hij zijn auto staat uit te laden.



Hij blijkt echt geen weet te hebben van Scheveningen-Ajax. ,,Ik interesseer me niet meer voor voetbal", zegt de 64-jarige Van Lith. ,,Het gaat tegenwoordig alleen maar om geld. Ik ben later gaan rugbyen.''

Volledig scherm © pro shots