Inval bij omstreden raadslid Arnoud van Doorn voor lekken naam Remkes

Van Doorn bevestigt dat er een inval is gedaan bij hem thuis. Officieel op verdenking van schending van het ambstgeheim. Van Doorn ontkent dat hij heeft gelekt. De bij de inval in beslag genomen spullen zijn weer terug, zegt hij. Justitie bevestigt dat er een ‘zoeking’ is geweest bij ‘een Haags raadslid’ in verband met het doorspelen van vertrouwelijke informatie, maar wil verder niets zeggen.