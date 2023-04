Inval met een SWAT-team? Politieagenten oefenen situaties in videogame met Haagse studenten

Lieve Rachel Door de witte vitrage zag ik stiekem de beelden van een brallende Hitler

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over het verstoppen van paaseieren en over de angstige beelden die hij bij z’n grootouders op de toen nog zwart-wit televisie zag.