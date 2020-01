Invalide bezoekers kunnen begraafplaats Westduin niet op: ‘Mensen staan huilend voor de hekken’

Als een wonder had Vincent (46) het zilveren Vredespa­leis niet ingepakt

17:03 Als je unieke verzameling letterlijk in rook opgaat, op welk wonder hoop je dan? Voor Vincent Stittelaar dat hij zijn zilveren Vredespaleisminiatuur niet had ingepakt in een doos die in de afgebrande Zoetermeerse Shurgardopslag stond.