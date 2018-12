Invallen in Den Haag en Zoetermeer bij actie tegen maffiaclan ‘Ndrangheta

Het gaat om een gecoördineerde actie tegen het criminele samenwerkingsverband dat in heel Europa actief is. De actie is in Nederland, Italië, Duitsland en België gelijktijdig, ook in andere landen zijn Nederlanders opgepakt. In totaal zijn negentig mensen aangehouden. Er is 2 miljoen euro, 140 kilo xtc-pillen en 3000 tot 4000 kilo cocaïne in beslag genomen.