Invallen in Haagse regio tijdens politieactie tegen Caloh Wagoh

De politie verdenkt leden van Caloh Wagoh van zogeheten ‘ondermijnende criminaliteit met een gewelddadig karakter’. ,,Wij verdenken de leden van deze club ervan lid te zijn van een criminele organisatie, die stelselmatig misdrijven pleegt”, zegt politiechef Paul van Musscher tegen deze krant. ,,Met de invallen van vannacht willen we bewijs verzamelen om dat daadwerkelijk aan te tonen.” Op de vraag welke misdrijven de leden van Caloh Wagoh, volgens schattingen van de politie enkele honderden, op hun kerfstok zouden hebben, kon de Haagse politiechef niet ingaan. ,,Het is later aan het Openbaar Ministerie om daar uitsluitsel over te geven.

Aanhoudingen

Op ruim 40 plaatsen in Nederland zijn 800 politieagenten ingezet, waaronder enkele arrestatieteams. ,,Er wordt niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen. Het onderzoek is in volle gang. Uiteraard gaat het onderzoek na deze actiedag nog door.”



Eerder werden leden van Caloh Wagoh al in verband gebracht met de aanslag op de redactie van Panorama en een liquidatie. ,,Ik ben bekend met deze informatie. Wij zijn een zelfstandig onderzoek gestart. Het OM is leider van dit onderzoek en heeft aangegeven dat er nu voldoende verdenking was om de twee kopstukken aan te houden en invallen te doen op die 40 pekken in Nederland.”



