Invallen in Monster, Den Haag en Zoetermeer door FIOD en politie

UPDATE Vermiste zwemmer gevonden in water langs Haagse Trekvliet­brug, slachtof­fer met spoed naar ziekenhuis

16:04 De zwemmer die vermist was geraakt in het water langs de Trekvlietbrug aan de Neherkade in Den Haag is gevonden door twee duikteams van de brandweer. Het slachtoffer is uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.