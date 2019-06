Investeerders en ondernemers bestormen Den Haag: ‘Duurzaam zakendoen zit in ons dna’

Het is de negende keer dat de internationale ondernemerstop Global Entrepreurship Summit (GES) georganiseerd wordt, ditmaal door Nederland en de Verenigde Staten. Twee jaar geleden had de conferentie in India plaats, dit jaar is Nederland gastheer. In het World Forum in Den Haag worden morgen en overmorgen zo'n tweeduizend ondernemers, investeerders, wetenschappers, (wereld)leiders en journalisten van over de hele wereld verwacht.