Invictus Games in 2021 in Den Haag, maar wanneer is nog niet bekend

Het sportevenement voor militairen met fysiek en mentaal letsel zou dit jaar van 9 tot en met 16 mei in Den Haag plaatsvinden, maar werd afgelast door de coronacrisis. De organisatie hoopte eind mei met een nieuwe datum te komen, maar dat lukte niet. ‘Niets is zeker in een wereld na Covid-19. En alhoewel we allemaal snel terug willen naar het normale, moeten we kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen.’