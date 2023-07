Invoering kilometerheffing lijkt goed uit te pakken voor automobilisten in Den Haag

Haagse coalitie­breuk baart onderne­mers zorgen: ‘Als we maar niet een compleet andere kant op gaan’

De coalitiebreuk in Den Haag en het opstappen van de twee VVD-wethouders baart ondernemers in deze stad zorgen, maar biedt volgens hen ook weer nieuwe kansen. Bedrijven hopen dat er snel een nieuwe coalitie wordt gevormd en dat de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt in het coalitieakkoord niet al te veel wijzigen. ,,Anders geeft het nog meer onzekerheid.’’