Schilderswijkers geraakt door uitspraken Dijkhoff: 'Duwt mensen in een hoek'

VVD’er Klaas Dijkhoff heeft met een enorme klap de knuppel in het hoenderhok gegooid met zijn plan voor dubbel strenge aanpak van probleemwijken. Niet alleen in het Den Haag van de Tweede Kamer, de politieke kaasstolp. Maar juist ook in de stád Den Haag.



Wil Dijkhoff wijken selecteren voor straffe aanpak als er meer dan de helft bewoners van niet-Westerse afkomst wonen? De stad Den Haag in zijn geheel bestaat voor meer dan de helft uit bewoners van niet-Westerse afkomst! Het is de stad met de diepste scheiding tussen rijk en arm en is rijk aan arme wijken.



Niemand van de ‘gewone’ bewoners en die in de lokale politiek ontkent dat er problemen zijn met criminaliteit, armoede, werkloosheid, lage opleiding, slecht of geen Nederlands spreken en beroerde gezondheid. Maar het dubbel straffen van criminaliteit in die wijken en korten op uitkeringen bij niet meewerken aan de Nederlandse waarden, wordt breed gevoeld als contraproductief.