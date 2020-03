Inwoners Leidschendam-Voorburg krijgen speciaal telefoonnummer voor coronavragen

Beveiliger Jan heeft de komende tijd werk voor tien: ‘Maar je wilt niet verdienen aan zo’n crisis’

16:28 Ongevraagd spinnen beveiligingsbedrijven uit Den Haag en omliggende gemeentes garen bij de coronacrisis. Ondernemers sluiten deels of helemaal de deuren en ze willen dat camera’s of surveillanceploegen een (extra) oogje op de zaak houden. Voor Jan Goldenbelt van JG beveiliging uit ’s-Gravenzande had de coronacrisis echter gisteren al voorbij mogen zijn.