Inwoners van Ypenburg en De Venen hebben straks zonder één cent meer te betalen ‘schonere warmte’

,,De wijk Ypenburg en De Venen zijn grotendeels tussen 1997 en 2000 gebouwd op de grens van Den Haag en Nootdorp en heeft nu nog een warmtenet dat werkt op aardgas”, legt de gemeente Den Haag uit. ,,Toen was dit een energiezuinige oplossing waarmee behoorlijk wat CO2 werd bespaard ten opzichte van aparte CV-ketels in de woningen. Inmiddels bestaan er opties om een volledig CO2-neutrale warmtevoorziening te realiseren.” Bewonersinitiatief Hernieuwbare Warmte Ypenburg wil niets liever dan een betaalbare én CO2-neutrale warmtevoorziening in alle buurten. En dus gaan Ypenburg en De Venen van het gas af.

De gemeente Den Haag, gemeente Pijnacker-Nootdorp, HWY en Eneco zijn een samenwerking gestart om uit te zoeken welke duurzame warmtebron een optie is voor het nieuwe en duurzame warmtenet in de buurten. ,,Dit betekent dat de bewoners in Ypenburg, die zich hier zelf ook hard voor hebben gemaakt, binnenkort gebruik kunnen maken van schonere warmte en daarmee klaar zijn voor een CO2-neutrale toekomst”, zegt verantwoordelijk Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid, Milieu, Energietransitie). ,,We onderzoeken nu nog hoe we het beste de match kunnen maken tussen de bestaande infrastructuur en de nieuwe kansen en technieken die er zijn.”