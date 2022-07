Inwoners Voorschoten verzetten zich tegen plan vakantiepark: ‘Megalomaan beleggingsproject’

Auto’s, fietsers en scootmo­biel­rij­ders ingezegend met ‘douche’ vlak voor zomervakan­tie

De bezoekers van de dienst van de Sint Laurentiuskerk in Voorschoten kregen zondag een wel heel opmerkelijke afsluiting voorgeschoteld. Zij werden namelijk gezegend in hun vervoermiddel door de bisschop in de hoop dat hen niets overkomt tijdens de aankomende zomervakantie.

