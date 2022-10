Inwoners Wassenaar betalen 20 procent meer ozb maar komen niet in opstand

Pijpen omstreden warmtelei­ding uit haven naderen Den Haag, maar bewoners tasten nog steeds in duister

Bewoners in het Haagse Transvaal tasten nog steeds in het duister over de planning voor de aanleg van de kilometerslange warmteleiding door hun wijk. De aanleg van de ‘smeerpijp’ komt steeds dichterbij, maar er is nog geen informatiebijeenkomst geweest voor de bewoners en ondernemers, die zich zorgen maken over de overlast. ,,Iedereen houdt zijn hart vast.’’

12 oktober