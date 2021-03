Inzameling Kessler Stichting zo’n groot succes, dat ook Delftse vrouwen verzorgingsproducten krijgen

Steeds meer lege kantoren in Den Haag, vraag neemt met de helft af

2 maart De vraag naar kantoorruimte in Den Haag heeft vorig jaar tijdens de coronacrisis een behoorlijke klap gekregen. Vergeleken met 2019 is maar liefst de helft minder vierkante meters kantoorruimte verhuurd of verkocht. Opvallend is dat voornamelijk grotere kantoorgebruikers terughoudend waren, terwijl de dynamiek in het kleinere segment groeide.