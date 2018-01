Inzameling na uitbranden auto Haagse gezin

Zowel de 48-jarige Hagenaar zelf als een vriend is in actie gekomen om het leed te verzachten. ,,Ik zit met mijn handen in het haar, omdat ik het geld niet heb voor een andere auto. M’n vriendin en ik hebben samen vijf kinderen, dus een auto is hard nodig ’’, zegt Van de Stuijff. Hij had contact met zijn verzekering die meldde dat brandstichting niet wordt gedekt. En zijn waarborgfonds vergoedt alleen schade veroorzaakt door andere voertuigen. Daarom begon Van de Stuijff een crowdfundingsactie op de website Whydonate.nl. De teller stond maandagmiddag op 350 euro, terwijl gehoopt wordt dat er zo’n 7.000 euro zal binnenkomen.

De donaties zijn van bekenden die het vreselijk vinden wat Van der Stuijff in de nacht van 29 op 30 december op bezoek bij zijn vriendin overkwam. Toen werd hij rond 03.00 uur ruw gewekt door zijn auto-alarm. Hij zag dat zijn wagen in lichterlaaie stond. Hoewel de brandweer er snel bij was, was er geen redden meer aan. De auto die in de Lennaert Vechelstraat in de wijk Rugge stond brandde volledig uit. Uit forensisch onderzoek bleek al snel dat het vuur is aangestoken.



Van de Stuijff krijgt hulp van Stefan de Ruijter. Die is een t-shirtactie begonnen waarop op z’n Haags staat dat mensen van andermans spullen moeten afblijven. Van elk verkocht shirt (van 12,50 plus 3,95 verzendkosten) gaat vijf euro naar de auto die Van de Stuijff wil aanschaffen. Deze is blij met de steun.



Over de daders van de brandstichting is nog niets bekend. De politie meldde dat het de bewuste nacht onrustig was in de wijk Zuurland en rond de Annehoeveweg. Er hebben zich na een oproep nog geen getuigen gemeld die iets verdachts hebben gezien.