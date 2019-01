Inzet alternatieve warmtebronnen in de regio loopt niet op rolletjes

De bewoners van de nieuwbouwwoningen langs de Duinstrip en de Zeemeeuw in Duindorp zijn helemaal klaar met de Zeewaterwarmtecentrale (ZWWC). Bewoners van de 764 huur- en koopwoningen klagen sinds de oplevering over de centrale, die hun verscheidene problemen oplevert. Ze kampen met koude huizen, geluidsoverlast en hoge onkosten door reparaties.



,,Al twaalf jaar lang ondervinden we problemen van dit ding", aldus Els en Piet Kuyt, die een koopwoning hebben in Duindorp. Eigenaar Vestia heeft vorig jaar een dwangbevel gekregen vanwege geluidsoverlast door de centrale. En dat is niet het enige probleem, laten de bewoners weten. ,,Vestia zegt van alles toe, zoals informatieavonden en compensatie voor schade. Maar er gebeurt niets."