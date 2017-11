'Iraanse activist vermoord in Jan van Riebeekstraat'

Omroep West meldt dat het slachtoffer de politicus Ahmad Mola Nissi is, die tien jaar in Den Haag zou hebben gewoond. Hij was leider van de Arab Struggle Movement, een beweging die verantwoordelijk zou zijn voor meerdere bomaanslagen in Iran. Één van de bronnen zou gezegd hebben dat het regime van Iran achter de moord zit en dat er eerder een poging gewaagd is om Nissi te vermoorden, aldus de omroep. De politie kan niet bevestigen of het inderdaad om de politicus gaat.