Iraanse ambassade in Den Haag beklad met rode verf

De rode verf zit op het hek van de ambassade, maar ook op de muren, de deurbel en brievenbussen van het gebouw zelf. De politie kwam massaal ter plaatse en is op zoek naar de daders. De Forensische Opsporing doet ter plaatse onderzoek en een politiehelikopter hing enige tijd boven de ambassade. In een prullenbak verderop werden verfflessen teruggevonden. Zover bekend is er nog niemand aangehouden.

De bekladding komt in een periode van grote protesten tegen het Iraanse regime, zowel in Iran zelf als in het buitenland. De aanleiding voor die protesten was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die onder verdachte omstandigheden overleed in een ziekenhuis in Teheran nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Zij werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los om haar hoofd zou hebben gedragen. Iraanse vrouwen verbranden nu hun hoofddoek of knippen hun haar af in protest tegen die strenge regels.