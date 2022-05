Iris en Sergio verkopen duurzame maisonnette: ‘De gemeenschappelijke tuin was een schot in de roos’

Het gezin kwam met zoon Ivan (inmiddels is ook dochter Thura van de partij) vanuit Amsterdam naar Delft, waar Sergio een baan aangeboden kreeg.



,,We kenden Delft eigenlijk niet en hebben vooral gezocht in de buurt van het werk van Sergio en de Vrije School voor Ivan. Ecodus is een duurzaam project, maar wat ons vooral aantrok was de speelse indeling van het huis en met name ook de grote gemeenschappelijke tuin. We zagen het helemaal voor ons: onze kinderen zouden daar lekker buitenspelen met alle buurtkinderen. En dat kwam ook uit. Het contact met de bewoners is heel gezellig en vrijblijvend. Sergio komt uit Venezuela en houdt heel erg van barbecueën, dus hij heeft zich hier erg populair gemaakt.”