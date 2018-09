‘Irish travellers’ slaan toe in Den Haag

In totaal ontving de politie acht meldingen over de malafide klusjesmannen. Zo gingen er onder andere op 3 september drie mannen en een kind langs de deuren die aanboden om het huis te reinigen. Op diezelfde datum ontving de politie een melding dat vier mannen aanboden om tuinen van woningen in Leidschenveen bij te werken.



Travellers of Ierse klusjesmannen reizen rond en doen onderweg klusjes om rond te komen. Maar dat doen ze met een oplichtingstruc. Ze bieden hun diensten voor lage prijzen aan, maar zodra er betaald moet worden, valt het bedrag een stuk hoger uit. Er zouden namelijk allerlei gebreken aan het huis zijn die zij ontdekt hadden, terwijl er niets mis is met het huis. In sommige gevallen vragen ze op zó’n agressieve manier om hun geld, dat mensen niet durven te weigeren.