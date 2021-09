Irritatie over bijna failliet buurthuis dat ruim miljoen uitgaf aan personeel: ‘Schoon genoeg van’

Haagse souvenirs en groen-ge­le info op plek waar je ze meteen ziet: nieuwe winkel op CS

8 september Het is te hopen dat ze snel weer met heel velen naar Den Haag komen: toeristen. De stad is er in elk geval klaar voor om ze te ontvangen en direct van alle mogelijke groen-gele informatie te voorzien. The Hague Info Store zit vanaf nu in het Centraal Station.