Irritaties bij gemeenten over de plannen van de buren: ‘Betrek elkaar bij alle ontwikkelingen’

Raadslid Fatima Faïd: ‘Jullie achterban is soms gelinkt aan extreem­rechts, ADO-supporters, Schevenin­gen’

12:40 Opnieuw is de Haagse Stadspartij in opspraak na het wegzetten van Scheveningers als ‘extreemrechts’. Raadslid Fatima Faïd, drijvende kracht van de Black Lives Matterdemonstratie op het Malieveld, zei in debat met Hart voor Den Haag/Groep de Mos (HvDH) dat hun achterban ‘gelinkt is, soms, aan extreemrechts, ADO-supporters, Scheveningen’.