Is afname aantal ziekenhuizen gevaarlijk?

Vraag bij het nieuwsEr zijn ruim 24.000 handtekeningen op­gehaald om sluiting van Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leid­schendam te voorkomen. De vraag bij dit nieuws: Hoe belangrijk is het dat een stad meerdere zieken­huizen heeft?

Om de zorg in de toekomst voor Den Haag en Haaglanden haalbaar en betaalbaar te houden is een grote reorganisatie nodig, volgens het HMC. Als Bronovo en Antoniushove verdwijnen, zou het HMC alleen nog maar bestaan uit HMC Westeinde. Daarnaast kunnen Hagenaars terecht in het Haga ziekenhuis. Volgens Bart Bakker, initiatiefnemer van de petitie, heeft juist Westeinde een slechte naam. ,,Te massaal, te onpersoonlijk, lange wachttijden, slechte medische zorg, slecht te bereiken en vrijwel altijd parkeerproblemen.’’

Het sluiten van ziekenhuizen is een landelijke trend. Toch noemt Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom, het geen probleem. ,,Personeel is wel nodig, maar niet in zoveel gebouwen. Ik ga ervan uit dat alle medewerkers van het HMC zich kunnen blijven inzetten voor de volksgezondheid in Den Haag.’’

Maar hoe zit dat met de keuzevrijheid die de inwoners van een stad hebben? Wie niet in Den Haag behandeld wil worden, kan naar een andere stad in de omgeving, volgens Schrijvers. ,,De keuzevrijheid in de Randstad is goed. Als een Hagenaar een oogoperatie in Rotterdam wil, kan hij daar ook naartoe.’’ In Friesland, Drenthe of Zeeland ligt dat anders. ,,Wie in Friesland wordt doorverwezen naar Reumatologie, moet vaak de provincie uit.’’

Geboortezorg

Ook acute zorg zoals geboortezorg, is een probleem in genoemde provincies. Er zijn te weinig ziekenhuizen die specialistische zorg 24/7 kunnen aanbieden. Dat komt in Den Haag niet in gevaar als er ziekenhuizen gesloten worden, volgens de oud-hoogleraar. ,,Als de specialist er maar binnen een half uur kan zijn. Dat is belangrijker dan een gebouw.’’

In steden als Leeuwarden, Arnhem en Den Bosch is er slechts één ziekenhuis. Bij een bacteriële uitbraak vangen andere ziekenhuizen in de regio patiënten op. Dan wordt onderscheid gemaakt tussen acute patiënten en patiënten met planbare zorg. ,,Een uitbraak wordt gemeld bij collega’s, de inspectie en de GGD. De andere ziekenhuizen moeten vervolgens goed communiceren naar patiënten.’’

In de toekomst volstaat één ziekenhuis in een kleine stad en twee ziekenhuizen in grote steden. Daarvan is Schrijvers overtuigd. ,,Je krijgt steeds meer contact met specialisten via een scherm. Daarbij kan er vanuit huis bloed afgetapt of een biopt genomen worden. Specialisten gaan ook vaker het ziekenhuis uit en werken samen met huisartsen. Zwart-wit: Alleen wanneer het mes erin moet, hoef je nog naar het ziekenhuis.’’