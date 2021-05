Is bezuiniging op tramhaltes probleem voor reizigers? ‘Sommige liggen belachelijk dicht bij elkaar’

Laatste check voordat Haagse tramlijn 1 weer tot leven komt

5 maart Lijn 1 in Den Haag rijdt vanaf volgende week weer de oude route naar Scheveningen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het verbeteren van deze belangrijke ov-route en het tramspoor in de stad. Vandaag hielden medewerkers van vervoerder HTM en de gemeente nog een laatste check om te controleren of alles in orde is.