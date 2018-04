Is de sportcampus in het Zuiderpark het beste gebouw van Nederland?

Volgens de ontwerpers van FaulknerBrowns Architects moet de sportcampus de publieksprijs in de wacht slepen door de duurzaamheid van het gebouw. Ze noemen het gebouw ‘compact, maar met toch ruimte genoeg voor de sport- en onderwijsfaciliteiten’. Het dak bestaat uit warmteregulerend groen sedum, zonnepanelen en zonnecollectoren.



Maar ook op het ontwerp zijn ze trots. Ze vinden dat het gebouw beweging en activiteit symboliseert door de vloeiende uitstraling van het gebouw. ,,Omdat het Zuiderpark een 'nationaal monument' is, is het gebouw zo ontworpen om het unieke karakter van zijn historische omgeving aan te vullen en te behouden'', zo omschrijven de ontwerpers het gebouw. ,,Het gebogen ontwerp creëert de perceptie dat de randen van het gebouw zich in de verte terugtrekken, waardoor de visuele schaal wordt geminimaliseerd.’’



De genomineerde gebouwen zijn door de vakjury gekozen uit 110 inzendingen. Naast de sportcampus zijn nog acht andere gebouwen genomineerd. Dat zijn Circl in Amsterdam, Bezoekerspaviljoen Park Vijversburg in Tietjerk, Musis Sacrum in Arnhem, Space-S in Eindhoven, MFC Doelum in Renkum, Superlofts Blok Y in Utrecht, Het Gelders Huis in Arnhem en het Stadsarchief in Delft. Op 18 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.



Stemmen kan via de website tot 1 mei.