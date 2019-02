De Vrijheid dankt zijn naam aan de eerste eigenaar, die met geld van de Reclassering de kans kreeg om een nieuw bestaan op te bouwen. Dat bestaan kwam er, en succesvol ook: de Vrijheid is een icoon van de stad. Bezongen in menig lied en gehuldigd in menig gedicht.



Mede vanwege de ligging is de zaak in gans het land bekend; tienduizenden automobilisten zien de snackkar dagelijks al van verre staan. Wie interesse heeft kan de achterkant van de snackkar dan ook huren om zijn waar aan te prijzen. Je zou zeggen: zo’n zaak kan niet stuk. Gedragen door de stad, gezien door iedereen. De zaak is bovendien klokje rond open. Hoe kun je dan een deurwaarder op je dak krijgen?



Volgens eigenaar Salih Arslan is er niets aan het handje. Als hij belt met zijn boekhouder blijkt dat deze toevallig vandaag het benodigde geld heeft gestort. Uiteraard was het deurwaarder Willem de Graaf daar om te doen, toen hij aankondigde dat de Vrijheid aanstaande vrijdag onder de hamer zou gaan. Willem heeft zijn werk goed gedaan, het geld is binnen. Toch stond ’ie er niet voor niets. Hoe gaat het dan eigenlijk met de Vrijheid? Wel, de zaak richt zich nog steeds op klanten van divers pluimage - van taxichauffeur tot temeier, van minister tot zwerver - maar er is wel degelijk iets veranderd. Reeds jaren geleden is het beroemde broodje speklap - een typisch Haagse lekkernij - van de kaart geschrapt. Eigenaar Salih Arslan zegt dat hij veel Joodse, Turkse en Marokkaanse klanten heeft. Die zijn religieus allergisch voor varkensvlees. Deze klanten bleven weg, zelfs toen het vlees met een aparte frituur van de rest gescheiden bleef. ‘We hebben nu veel meer klanten’, klinkt het opgewekt. Vandaar dat de deurwaarder op de stoep staat.



De vraag die wij ons in dit Chinese jaar van het Varken moeten stellen luidt: is de Vrijheid zonder broodje speklap nog wel de Vrijheid? De vraag stellen is de vraag beantwoorden.



