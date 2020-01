Is Den Haag te min voor Michelin? Sterren vliegen óver Haagse regio

Op deze plek in Den Haag kun je alpaca’s tegenkomen en met kippen knuffelen

13 januari In Moerwijk kijken ze inmiddels niet meer vreemd op als ineens iemand met een aangelijnde alpaca door de buurt loopt. Bij participaticentrum Guntersteinweg wordt namelijk elke dag met de dieren gewandeld. De locatie van Middin, waar mensen met een verstandelijke beperking werken in de tuin of facilitaire dienst, kocht drie alpaca’s om het contact met wijkgenoten te bevorderen. Niet alleen wandelen met alpaca’s is mogelijk, ook het knuffelen met kippen doet de bewoners goed.