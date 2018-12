Is dit het Den Haag van de toekomst?

In de studie worden poorten gebouwd over het spoor. Deze gateways zorgen voor schoon water, voedsel, energie, groen en plekken om te wonen. ,,Dit is in Nederland nog niet vertoond’’, klinkt het. Elders komen grote witte bollen die terminals vormen en er is veel groen rondom. Alsof het een decor betreft uit een van de Star Wars-films.



Een en ander komt voort uit een verkennende studie naar de mogelijkheden om steden in de toekomst zelfvoorzienend, duurzaam en aantrekkelijk te maken. Van een ontwerpopdracht was dus geen sprake.



De kern van deze stad van de toekomst, het central innovation district (CID), zou volgens United Network Studios tussen Den Haag CS, HS en Laan van NOI moeten komen. Dat is een gebied van één vierkante kilometer. Hier zouden de nieuwste technieken moeten worden toegepast om de wijk op het gebied van voedsel helemaal zelfvoorzienend en energieneutraal te maken. De onderzoekers willen de drie intercitystations opwaarderen tot één grote Metropolitan Superhub, zo groot als Amsterdam Schiphol.



