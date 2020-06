Is er dan geen lichtpuntje in dit dagelijkse tranendal?

Jan van Zanen over discrimina­tie bij politie: ‘Wees transpa­rant en win vertrouwen terug’

14 juni De toekomstige Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft zich in televisieprogramma Buitenhof uitgelaten over de vermeende discriminatie van agenten op politiebureau Hoefkade. Volgens de VVD’er is het uitermate belangrijk dat de politie transparant is in dit soort zaken. ‘Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de politie, die een monopolie op geweld heeft, door een ringetje te halen is.’