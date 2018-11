Is er nog respect in de stád? Laat dat maar aan het CDA over

Respect is naadloos verbonden aan twee andere begrippen: eerbied en ontzag. Waarom ze begrippen heten weet ik niet - ze worden zelden begrepen. Eerbied en ontzag vind je alleen nog in de kerk.



Is er nog respect in de stád? Laat dat maar over aan het CDA. De partij lanceerde deze week een korte online enquête met de vraag: hoe staat het met respect in Den Haag? Ik moet hokjes aanvinken. Beetje simpel. Ik had graag een uitgebreidere mogelijkheden gehad, zoals cijfers geven.



Wat vind ik belangrijk als het om respect gaat? ‘Elkaar uit laten praten’, ‘Ouderen met u aanspreken’, ‘Je eigen rotzooi opruimen’: ik vink ze allen aan en vervolg de vragenlijst.



‘Wat vindt u zelf het moeilijkst?’ Alle keuzes vul ik in, het zijn er vele: ‘Elkaar laten uitpraten bij meningsverschillen’, ‘Elkaar groeten op straat’, ‘Opstaan voor ouderen in het vervoer.’ Met name die laatste is interessant, zeker nu er door de stichting vooral aandacht wordt gevraagd voor mindervaliden in het openbaar vervoer. Ze hebben een filmpje gelanceerd waarin reizigers opstaan voor mensen met een gebrek. Vreemd genoeg is er in de video helemaal geen gebrek aan zitplaatsen, de tram is compleet leeg. Geen idee waar ze dat hebben opgenomen en wanneer; waarschijnlijk in de remise, om half een ’s nachts.



Toch staat iemand in de video op, voor een mindervalide medemens, en krijgt dan een pluim. Letterlijk. Een rietpluim. Welk een bloedeloos idee. Terug naar de enquête: ‘Ik maak me zorgen om de manier waarop we als mensen in onze gemeente met elkaar omgaan.’



Ook hier vul ik de hokjes in.



Ik heb nu op de vragenlijst álles ingevuld en geef daarmee al mijn zorgen aan het CDA, ben ik er van af. Of nee, toch niet: ik moet mijn persoonsgegevens invullen, die mogen worden gebruikt naar eigen goeddunken. Wil ik dat niet, dan moet ik een mailtje sturen naar de helpdesk van God - lees: het CDA. Respectloos, als u het mij vraagt.



