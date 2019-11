Is er volgend jaar geen Sinterklaasintocht meer?

Sinterklaas kwam gisteren aan in Den Haag, naar het schijnt voor het laatst met Zwarte Pieten. Ondertussen kookt het debat over de kleur van de hulpjes van Sinterklaas behoorlijk over. Beide kampen staan met de hakken in het zand en lijken geen millimeter te willen wijken. Daarbij worden geweld en intimidatie niet geschuwd. De vraag is of het zo erg uit de hand kan en vooral gaat lopen dat het dit kinderfeest definitief de nek omdraait.