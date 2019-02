Is Haags stel moderne Bonnie en Clyde of juist onschuldig?

Ans van der Meer werd op 29 juni 2017 op afschuwelijke manier om het leven gebracht. Op de zevende verdieping van een flat in Loosduinen wordt de vrouw die 29ste juni mishandeld, vermoord en beroofd. Alle ribben in haar lichaam en haar borstbeen zijn gebroken. Als agenten haar vinden, ligt ze vastgebonden tussen het bed en de verwarming, bedolven onder een stapel kleding van anderhalve meter. Kostbare sieraden zijn weg. Met haar pasje is gepind.



Haar pinpas leidt uiteindelijk naar de daders: als een rechercheur naar camerabeelden van geldautomaten tuurt, doet hij een ontdekking. De helm die de pinner draagt, moet gloednieuw zijn. Het folietje zit er nog op. Deze eenvoudige ontdekking leidt uiteindelijk tot de aanhouding van het Haagse stel Paul O. en Najma Z.. Van het type helm dat de man draagt zijn er recent maar drie in Nederland verkocht, slechts een in deze regio, bij de Gamma in Leidschenveen. Op de camerabeelden van de bouwmarkt is het tweetal te zien. In de flat werd vervolgens een dna-spoor van O. gevonden, Z. is gezien toen ze de gestolen sieraden verkocht.