Is het druk op Scheveningen? Dat kan je straks via een digitale kaart bekijken

De gemeente gaat deze zomer onderzoeken hoe digitale technologie en data kunnen helpen de drukte in de badplaats in goede banen te leiden. ,,De Crowd Safety Manager is een mooi voorbeeld van hoe we als gemeente data inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad”, legt wethouder Saskia Bruines uit. ,,Met deze proef testen we, in samenwerking met de politie, inwoners en ondernemers, of deze tool helpt in het verminderen van de overlast gedurende de zomer. Zodat iedereen kan genieten van een fijne dag aan het strand.”