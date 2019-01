Is het slim om nu een huis te kopen?

De vraag naar huizen in de Haagse regio is nog altijd een stuk groter dan het aanbod. Maar de vraag of het slim is om nu een huis te kopen, is een lastige. Want wie om emotionele of praktische reden wil verhuizen, wordt vaak gelukkiger door te verhuizen dan te blijven zitten waar je zit. Maar wie er geld mee hoopt te verdienen, komt bedrogen uit, meent Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft. Dat is een illusie. Wie om andere motiverende redenen wil kopen, moet dat vooral nu doen, zegt Boelhouwer. ,,Je kunt de prijzen wel afwachten, maar ze stijgen nog steeds. Daarbij is de rente historisch laag. Het is verstandig deze voor 20 tot 30 jaar vast te zetten als je een stabiele situatie hebt.''

De mogelijkheid om de hypotheek bij een toekomstige verhuizing mee te nemen, is aan te raden, volgens de hoogleraar. Hoewel de NVM vermoedt dat de huizen volgend jaar met vier tot zes procent stijgen, schat Boelhouwer dat anders in. ,,Ik verwacht dat de huizenprijzen volgend jaar met zes tot acht procent stijgen. Vooral in de gebieden waar de kernactiviteiten zijn zie je een stijging'' De hoogleraar noemt Amsterdam als voorbeeld. ,,In Amsterdam kost een gemiddeld huis 4,5 ton. Voor de meeste mensen is dat niet op te brengen. Daarom stabiliseert het in plaats van dat het stijgt.'' Dalen doet het in elk geval niet.

Voor wie nu nog geen koopwoning heeft, wordt het 'vrijwel onmogelijk' om een huis te kopen. Volgens Boelhouwer moet je tegenwoordig twee keer modaal verdienen om een huis met een gemiddelde prijs van 360.000 euro te kunnen betrekken. ,,Huizen staan steeds langer te koop omdat ze niet meer te betalen zijn. Het afgelopen jaar steeg de huisprijs met gemiddeld tien procent. Nieuwbouwwoningen zelfs met veertien procent.''

Dure grap

Dat het in deze tijd een extra dure grap is om te verhuizen, dat is een feit. Dat de prijzen blijven stijgen ook. Maar hoe lang houdt dat aan? Kun je je huis over pak 'm beet twintig jaar nog wel met winst verkopen? Het antwoord is: ja, daar hoeft niemand zich zorgen om te maken. ,,Als je kijkt over een langere periode, blijft je huis meer waard worden. Zo lang de schaarste blijft, stijgen de prijzen.'' Op dit moment is het gemiddelde woningtekort in Nederland 3,2 procent. In Den Haag schat Boelhouwer dit op vier procent. ,,Op iedere twintig woningen is er één woning tekort. Voorlopig gaan we dat niet oplossen.''