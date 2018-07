Is het zomervakantie, zijn de zwembaden dicht

COLUMN In de bak zitten, is zo gek nog niet

7:11 Niks is leuker dan andermans geld uitgeven. Sterker, het is de reden dat mensen de politiek ingaan. Meest recente voorbeeld van verkwisting des burgers’ belastinggeld: de gevangenis in Zoetermeer. Voor ruim negenhonderdduizend euro verbouwd - en direct daarna gesloten.