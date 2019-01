Is hij een moslim of hipster?

Ze hebben al met elkaar de 'islam tentoonstelling' Glans & Geluk bezocht in het Gemeentemuseum Den Haag. Zes mannen zijn het, afkomstig uit de Schilderswijk en andere delen van Den Haag. Ze zijn fotomodel, kalligrafist, jongerenwerker, fractiemedewerker, museumconservator en marktkoopman en hebben één ding met elkaar gemeen: een baard.



Naar aanleiding van de tentoonstelling waar tot en met 3 maart hoogtepunten uit de collectie islamitische kunst van het Gemeentemuseum te zien zijn, haakte het museum aan bij het fotoproject Hipster/Muslim van het Rotterdamse collectief Get Me. Al eerder maakte Get Me foto's van mannen met baarden in Rotterdam, Amsterdam Nieuw-West en Borgerhout in Antwerpen en Molenbeek in Brussel.