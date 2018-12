Is Jojo terug? Bultrug gespot voor Haagse kust

Voortplan­ting als plicht, 23 kinderen in één gezin

8:55 Het rooms-katholicisme zorgde in de jaren twintig en dertig voor veel grote gezinnen. Voor tabakshandelaar Anton van Betten was voortplanting een geloofsovertuiging. Zijn stelling 'op elke traptrede past een kind' bracht hij in de praktijk. Nummer 23 blikt terug.