Is mijn fiets gestolen of naar het depot? Zo kun je je verdwenen fiets weer snel terugvinden

Help, waar is mijn fiets nou?! Het is de meeste Hagenaars weleens overkomen: je parkeert gehaast je fiets en bij terugkomst is je tweewieler weg. Dat kan twee dingen betekenen. Of een dief is ermee vandoor gegaan of medewerkers van het fietsdepot hebben hem weggehaald. In beide gevallen is het dan handig als je fiets voorzien is van een framenummer, want anders is de kans dat je hem terugvindt erg klein.