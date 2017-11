Is patatje oorlog gemaakt van crimineel geld?

Video over Scheveningen genomineerd voor Drone Awards 2017

17:56 Kolkende golven, een prachtige zonsopgang en een statige pier die niet onderdoet voor die in het Californische Santa Monica: het zijn beelden uit de drone-video over Scheveningen die Semih Simsek afgelopen oktober in het herfstzonnetje schoot. Deze video maakt nu kans om de Drone Awards 2017 in de categorie Luchtfotografie te winnen.