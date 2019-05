Is Richard de Mos er voor de stad of de sponsor?

Atilla Akyol ziet het helemaal zitten. De eigenaar van Opera Zalencentrum wil aan de Fruitweg grote feesten gaan geven met grote artiesten. Danceparty’s bijvoorbeeld, met bekende dj’s en liefst ook met duizenden bezoekers.



Nu kan dat niet in Den Haag. Horecazaken in de binnenstad zijn niet groot genoeg en te bevreesd voor de torenhoge boetes die er worden uitgedeeld voor geluidsoverlast. En horecazaken buiten de binnenstad moeten het doen met sporadische ontheffingen voor een feest in de nacht.



Maar dat gaat veranderen nu het stadsbestuur vijf grote horecaondernemingen buiten het centrum en Scheveningen een permanente nachtvergunning wil geven. Opera Zalencentrum heeft al een aanvraag ingediend. ,,Veel jongeren gaan nu naar Rotterdam en Amsterdam om te feesten’’, weet eigenaar Akyol. ,,Dat is niet goed. Je moet hen in de stad kunnen houden. En wij hebben de ruimte om die grootschalige feesten te houden.’’