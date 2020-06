Is social distancing mogelijk bij jou in de straat? Deze kaart heeft het antwoord

De wetenschappers hebben voor het onderzoek gebruikgemaakt van verschillende plattegronden van Den Haag. De kaart toont per straat hoeveel loopruimte er is, maar toont ook het gemiddelde per wijk. Het valt daarin op dat de stoepen in Den Haag Zuidwest het smalst zijn. Kraayenstein en Ockenburgh scoren het slechtst, met een gemiddelde breedte van 1.9 meter.

Het is een sterk contrast met de wijken in en rondom het centrum, waar de loopruimtes het breedst zijn. Zo zijn de stoepen in de Rivierenbuurt gemiddeld 4,3 meter breed en in het Museumkwartier zelfs 4,8 meter breed. Ook in Scheveningen en in het Statenkwartier is relatief veel ruimte vergeleken met de nieuwbouwwijken van de stad.