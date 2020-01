Is vuurwerkschade op tuig te verhalen?

Video Uitgebreid onderzoek bij CBR in Rijswijk: 38-jarige verdachte wordt maandag voorgeleid

15:43 Er is uitgebreid sporenonderzoek gedaan in en rondom het gebouw van het CBR in Rijswijk in verband met de brand gisteren. Volgens een politiewoordvoerder wordt een 38-jarige verdachte, die diezelfde dag werd opgepakt, maandag voorgeleid. Hij wordt verdacht van brandstichting.