Is witwassen te bestrijden via APV?

VIDEO Met lijn 11 doorklief je in één rechte streep de stad van arm naar rijk

17:11 Tramlijn 11 rijdt in 22 minuten van beginpunt Rijswijkseplein naar zijn eindpunt op de keerlus in Scheveningen. In één rechte streep doorklief je ermee de stad van arm naar rijk. Je hebt op de lijn wel 70 woordenboeken nodig, zoveel talen klinken er door de tram.