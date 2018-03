Islam Democraten en PVV ruziën in Stemtram: 'Aanslagen Europa zijn logisch'

De lijsttrekkers gingen in de AD Stemtram in debat over integratie en veiligheid. Na afloop van het officiële gedeelte - de camera's stonden al uit - escaleerde hun gesprek over de aanslagen in Europa, zoals in Parijs en Brussel.



Kucuk wijt die acties aan 'idioten' die 'gecreëerd' zijn door optreden van het westen in het Midden-Oosten. Kucuk: ,,Je moet geen oorlogen financieren en steunen. Denk je dat je 3000 kilometer verderop een land kan vernietigen en dat mensen dan niks terugdoen? Het is niet normaal, maar wel logisch.''